Corona: Viele Unternehmen in Hamburg bei 2G-Regel skeptisch

Stand: 01.09.2021 06:29 Uhr

Wie kommt die 2G-Regel in der Gastronomie und bei Veranstalterinnen und Veranstaltern in Hamburg an? Laut einer nicht repräsentativen Blitzumfrage der Handelskammer bei rund 190 Unternehmen will die Hälfte der Befragten die Regelung derzeit nicht nutzen.