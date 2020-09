Stand: 04.09.2020 17:53 Uhr - NDR 90,3

Corona-Tests von 250 Reise-Rückkehrern verschwunden

In Hamburg sind die Corona-Tests von 250 Reise-Rückkehrenden verloren gegangen. Die Gesundheitsbehörde ist dabei, alle Betroffenen zu kontaktieren, damit sie sich erneut testen lassen. Der Fehler ist laut Behörde in einem der Labore passiert, die Corona-Tests auswerten. Die Proben sind demnach falsch zugeordnet worden. Weitere Details hat die Gesundheitsbehöre auf Anfrage von NDR 90,3 nicht mitgeteilt, weil es sich um interne Vorgänge handele.

Betroffene sind laut Behörde in Quarantäne

Die Namen und Kontaktdaten der Betroffenen sind aber bekannt. Sie waren alle am vergangenen Sonntag aus einem Risikogebiet am Hamburger Flughafen angekommen und hatten sich beim Deutschen Roten Kreuz im Terminal Tango testen lassen. Alle 250 sollen sich seit ihrer Ankunft in Deutschland in Quarantäne befinden. Es kommen offenbar auch nicht alle aus Hamburg.

Große Panne in Bayern

In Bayern hatte es diese Woche erneut eine größere Panne mit Corona-Tests gegeben: Rund 10.000 Reiserückkehrer an den Flughäfen hatten ihr Testergebnis nicht innerhalb von 48 Stunden erhalten. Grund waren laut Gesundheitsministerium Computerprobleme eines privaten Dienstleisters.

