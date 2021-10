Corona-Soforthilfe in Hamburg: Ärger wegen Rückzahlungen Stand: 28.10.2021 06:35 Uhr Die Hamburger Corona-Soforthilfe sollte Unternehmen im Lockdown schnell helfen. Das liegt bereits mehr als anderthalb Jahre zurück. Für viele Betroffene gibt es jetzt aber ein böses Erwachen.

Dass die Investitions- und Förderbank (IFB) die Überweisungen aus dem Frühjahr 2020 nachträglich prüft, sollte für die knapp 45.000 Betroffenen nicht überraschend kommen. Rund ein Viertel der Empfängerinnen und Empfänger der Corona-Soforthilfe soll bislang etwas zurückzahlen - einige auch komplett.

Friseurmeisterin soll 12.000 Euro zurückzahlen

Im Fall von Friseurmeisterin Ann-Cathrin Wagner aus Bergedorf forderte Hamburg 100 Prozent der Corona-Hilfe zurück. Das sei ein Schock gewesen, sagte Wagner NDR 90,3. Immerhin musste sie ihr Geschäft damals von heute auf morgen schließen und hatte wochenlang keine Einnahmen. Auf der Online-Plattform für die Hilfen gab es damals technische Probleme. Der Antrag verzögerte sich. Und genau das wird der Friseurmeisterin jetzt offenbar zum Verhängnis: Sie soll 12.000 Euro Corona-Soforthilfe komplett zurückzahlen, will sich aber dagegen wehren.

Prüfung aller Anträge dauert noch an

Wegen der Verzögerung wurde Wagner die finanzielle Hilfe erst für einen Zeitraum bewilligt, in dem Friseurinnen und Friseuren teilweise schon wieder arbeiten konnten. Gegen die komplette Rückzahlung will sie sich wehren. Es ist bei weitem nicht der einzige Fall, bei dem die nachträgliche Prüfung der Corona-Soforthilfe für Ärger sorgt. Die Prüfung aller Anträge dauert noch an.

