Corona-Patienten aus Rumänien nach Hamburg geflogen Stand: 02.11.2021 14:58 Uhr Sechs schwer erkrankte Corona-Patientinnen und -Patienten aus Rumänien sind am Dienstag zur Behandlung nach Hamburg geflogen worden.

Sie würden zu Krankenhaus-Standorten in Hamburg, Kiel und Lübeck gebracht, sagte ein Sprecher der Hamburger Sozialbehörde. In dieser Woche gebe es weitere solcher Flüge aus Rumänien in andere deutsche Städte, um dem Land zu helfen.

Rumänien: Geringe Impfquote, hoher Inzidenzwert

In Rumänien ist laut der EU-Gesundheitsbehörde nur ein Drittel der Bevölkerung vollständig geimpft. Die 14-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen stieg zuletzt über 1.000 pro 100.000 Einwohner und ist eine der höchsten in der EU. Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Notlage hatte die EU-Kommission bereits zusätzliche Ärztinnen und Ärzte sowie medizinische Ausrüstung in das südosteuropäische Land geschickt.

