Corona-Lockerungen in Hamburg: Was jetzt wieder möglich ist Stand: 11.06.2021

Unter anderem dürfen sich im Freien wieder bis zu zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen. Nicht mitgezählt werden Kinder bis 14 Jahre, vollständig Geimpfte und Genesene. In Innenräumen bleibt es zunächst unverändert bei maximal fünf Personen. "Außen ist es deutlich weniger riskant als innen, deswegen diese Beschränkung auf den Außenbereich", hatte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) dazu erklärt.

Hotels können wieder alle Zimmer anbieten

Auch im Tourismus der Hansestadt ist jetzt wieder deutlich mehr möglich. Hotels, Hostels und Campingplätze können wieder zu 100 Prozent belegt werden - bisher waren nur 60 Prozent erlaubt. Auch Veranstalterinnen und Veranstalter von Stadt- und Hafenrundfahrten dürfen ab Freitag ihre Kapazitäten wieder vollständig nutzen. In offenen Doppeldeckerbussen oder Barkassen entfällt zudem der Nachweis eines negativen Corona-Tests.

Mehr Menschen bei Veranstaltungen zugelassen

Bei Veranstaltungen dürfen sich nun unter Einhaltung von Hygiene-Auflagen in Innenräumen bis zu 100 und unter freiem Himmel bis zu 500 Menschen versammeln. Voraussetzung sind eine Testpflicht, feste Plätze, eine Kontaktnachverfolgung und das Tragen einer medizinischen Maske. In Kultureinrichtungen ist die Anordnung der festen Sitzplätze im sogenannten Schachbrettmuster möglich. Zwischen allen besetzten Sitzplätzen muss rechts, links, davor und dahinter jeweils ein Platz frei sein.

Lockerungen in den Bereichen Sport und Musik

Weitere Lockerungen gibt es im Sport sowie bei Chor- und Blasmusikproben in Innenräumen. Sport ist den Angaben zufolge mit bis zu 30 Erwachsenen unter freiem Himmel und kontaktfrei mit bis zu 10 Erwachsenen im Innenbereich unter den bekannten Auflagen wie Kontaktnachverfolgung und Testpflicht möglich. Chorproben dürfen im Freien und in geschlossenen Räumen stattfinden. Für diese sowie für Blasinstrumente-Ensembles gilt ein Sonderabstand von 2,5 Metern zwischen den Musizierenden. Sofern Proben in Innenräumen stattfinden, gilt eine Testpflicht als Auflage.

Prostitution und Wellnessangebote wieder möglich

Außerdem wird Prostitution unter strengen Hygieneauflagen wieder erlaubt. Hierzu zählen unter anderem ein Alkoholverbot, eine vorherige Anmeldung, ein negativer Corona-Test sowie die medizinische Maskenpflicht. Auch Saunen, Dampfbäder und Wellnesseinrichtungen dürfen mit Einschränkungen wieder öffnen.

