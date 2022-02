Corona-Kredite: Hamburg stockt Ausgaben weiter auf Stand: 22.02.2022 08:47 Uhr Der Hamburger Senat will seine Ausgaben für Corona-Notfallkredite noch einmal deutlich aufstocken. Ende 2021 gab es vom Rechnungshof Kritik daran, wofür die Stadt die Millionen aus den Krediten ausgibt.

Sechs Millionen Euro für den geplanten Umzug der Staatsanwaltschaften, zehn Millionen Euro für Schülertickets beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV) und 28 Millionen Euro, um Hochschulbauten zu sanieren oder zu erneuern. Außerdem bekommt die Wirtschaftsbehörde Geld, um Forschung für moderne Flugzeuge zu bezahlen - die Liste der Projekte in Hamburg, die mit Corona-Geldern bezahlt werden, ist lang. Mit mehr als 470 Millionen Euro an Ausgaben rechnet Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) in diesem Jahr. Das sind etwa drei Mal mehr als 2021.

Rechnungshof hatte Corona-Kredite bereits bemängelt

Der Senat begründet das Programm, das sogenannte Wirtschaftsstabilisierungprogramm, damit, dass die Stadt zusätzliches Geld in die Hand nehmen muss, um der Wirtschaft Aufträge erteilen zu können. Damit soll die Nachfrage angekurbelt werden. Daran hatte der Rechnungshof im vergangenen Jahr im Kern auch nichts auszusetzen. Er bemängelte allerdings, dass viele Projekte nichts mit Corona zu tun haben. Etwa lang geplante Investitionen, die auch ohne eine Pandemie hätten getätigt werden müssen, etwa neue Computer für die Polizei oder der Bau zusätzlicher Sportplätze.

CDU: Mittel dürfen nicht beliebig eingesetzt werden

Kritik kommt auch von der Opposition. CDU und Linksfraktion finden die Steigerung in diesem Jahr nicht angemessen, erst recht nicht nach der Kritik des Rechnungshofes. Thilo Kleibauer von der CDU etwa meint, der Senat stopfe mit Corona-Mitteln seine Haushaltslöcher. Er nennt zwei Beispiele: 30 Millionen Euro fließen in den Klimaplan, 25 Millionen in die Planung der U-Bahnlinie 5. Und der Linken-Abgeordnete Norbert Hackbusch findet, so etwas lasse schlimmes für die kommenden Jahre befürchten, in denen es dann keine zusätzlichen Corona-Kredite mehr geben wird.

Der Hamburger Rechnungshof Der Rechnungshof überprüft, ob die Freie und Hansestadt Hamburg ihren Haushalt ordnungsgemäß und sparsam geführt hat. Er prüft auch die landesunmittelbaren Anstalten, etwa die Stadtreinigung oder Stadtentwässerung sowie die Hochschulen. Der Rechnungshof ist unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen, so dass er sich auch offene Kritik am Senat erlauben kann. Mehr als 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Rechnungshof beschäftigt, vor allem Juristen, Verwaltungswirte, Finanzwirte, Ingenieure, Kaufleute, Volkswirte und Betriebswirte.

