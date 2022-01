Corona-Einsatz: Bundeswehr hilft wieder in Hamburg Stand: 04.01.2022 06:15 Uhr Hamburg braucht in der Corona-Pandemie erneut Hilfe von der Bundeswehr: Von Dienstag an sollen insgesamt 100 Soldatinnen und Soldaten bei der Kontaktnachverfolgung helfen.

Erst vor etwa drei Monaten endete der Einsatz der "Helfenden Hände" - nun kommen die Soldatinnen und Soldaten schon wieder zum Einsatz. Ihr Job ist es, die Gesundheitsämter der Stadt zu unterstützen und die Menschen anzurufen, deren Labor-Test positiv ist.

Einsatz bis mindestens Ende Januar

Der Einsatz ist zunächst bis Ende Januar befristet, dürfte aber bei anhaltend hohen Corona-Zahlen verlängert werden. Am Montag hatte die Inzidenz in Hamburg mit rund 440 bei einem neuen Rekord-Wert gelegen. Wahrscheinlich ist, dass der Hamburger Senat nun mit neuen Maßnahmen noch einmal gegensteuert, im Gespräch sind zum Beispiel schärfere Regeln für den Breitensport.

Soldaten schon in den vergangenen Jahren im Corona-Einsatz

Schon von April 2020 bis September 2021 waren etwa 5.000 Soldatinnen und Soldaten in Hamburg im Corona-Einsatz. Rund 50 Amtshilfeanträge waren vom Landeskommando Hamburg koordiniert worden. Eingesetzt waren die Soldaten und Soldatinnen aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern zunächst in Hamburger Pflegeeinrichtungen, dann am Flughafen und in allen Gesundheitsämtern der Hansestadt.

Sie unterstützten unter anderem bei der Kontaktnachverfolgung, halfen in Impfzentren oder stellten Infrastruktur zur Verfügung. Im Bundeswehrkrankenhaus wurden den Angaben zufolge bislang rund 200 Covid-19-Patientinnen und Patienten behandelt.

