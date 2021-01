Corona-Ausbruch trifft Airbus Stand: 25.01.2021 12:59 Uhr Der massive Corona-Ausbruch beim Flugzeugbauer Airbus in Hamburg-Finkenwerder hat auch Einfluss auf die Produktion. Unklar ist aber noch, ob es dadurch auch zu Problemen bei der Auslieferung von Maschinen kommt.

Noch berät die Führung des Airbus-Werks in Finkenwerder, wie die Probleme begrenzt werden können. 21 Mitarbeitende sind Ende vergangener Woche positiv auf Corona getestet worden. Am Wochenende hat der Flugzeugbauer deshalb einen Produktionsbereich für die Maschinen der A320-Familie vorsorglich stillgelegt. Rund 500 Menschen wurden in häusliche Isolation geschickt, betroffen sind zwei Schichten.

Handelt es sich um mutierte Corona-Variante?

Die Gesundheitsbehörde lässt derzeit untersuchen, ob in Finkenwerder eine mutierte Corona-Variante grassiert, Ergebnisse gibt es aber erst Mitte der Woche. Bereits zu Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr hatte Airbus die Belegschaft in zwei Teams geteilt - rot und blau - damit bei einem Ausbruch möglichst nicht ganze Bereiche lahmgelegt werden. Genau das ist jetzt aber nach Informationen von NDR 90,3 passiert.

AUDIO: Airbus: Behinderungen in der Produktion (1 Min)

Viele arbeiten schon im Homeoffice

Die restliche Produktion läuft vorerst weiter. Insgesamt hat Airbus in Finkenwerder etwa 12.000 Beschäftigte. Ein großer Teil der Belegschaft, der nicht in der Produktion arbeitet, befindet sich bereits seit Monaten im Homeoffice oder ist nur an wenigen Tagen im Büro. Die Nachricht vom Corona-Ausbruch setzen der Airbus-Aktie zu. Zeitweise verloren die Anteile an der Börse mehr als zwei Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.01.2021 | 13:00 Uhr