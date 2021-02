Blumenläden und Gartencenter: Westhagemann für Lockerung Stand: 22.02.2021 06:21 Uhr In Hamburg machen sich Blumenhandel und Gartencenter Hoffnung auf eine Lockdown-Lockerung. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) will sich im Senat dafür einsetzen.

Die Händlerinnen und Händler in Hamburg fühlen sich massiv benachteiligt: Wer das frühlingshafte Wetter am Wochenende dazu nutzen wollte, den eigenen Balkon oder Garten auf Vordermann zu bringen, der konnte sich in Niedersachsen versorgen. Dort haben die Gartencenter schon seit einer Woche auf. Schleswig-Holstein hat eine Öffnung zum 1. März angekündigt.

Westhagemann gegen "Wettbewerbsverzerrung"

Nach Informationen von NDR 90,3 ist das Thema im Hamburger Senat schon strittig diskutiert worden. Wirtschaftssenator Westhagemann will Wettbewerbsverzerrung verhindern. "Es ist natürlich sonst für viele unverständlich, dass gegebenenfalls unsere Hamburgerinnen und Hamburger in die Nachbarländer fahren."

AUDIO: Hoffnung für Gartencenter und Blumenläden in Hamburg (1 Min)

Konkurrenz aus den Supermärkten darf verkaufen

Der Hamburger Landesverband Deutscher Floristen sieht sich bereits benachteiligt, weil Supermärkte Blumen verkaufen, während die Fachgeschäfte geschlossen sind. Ein weiteres Problem: In Hamburgs Blumenanbaugebieten in den Vier- und Marschlanden stünden die Gärtner vor einem riesigen Verlust, wenn sie ihre Ware nicht ausliefern können, sondern vernichten müssten.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.02.2021 | 06:00 Uhr