Ausgangssperre in Hamburg: Tschentscher betont Wirkung

Seit Karfreitag gilt in Hamburg eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr. Doch die Infektionskurve knickt nicht ab, der Inzidenzwert stieg in den letzten Tagen bis auf 142,7 am Montag. Ostern hätten sich viele Menschen getroffen, so Tschentschers Begründung dafür am Sonntag gegenüber NDR 90,3, das wirke noch negativ: "Man kann nicht erwarten, dass es sich über Nacht bemerkbar macht. Die endgültige Wirkung zeigt sich erst im Laufe von sagen wir mal zwei Wochen."

"Infektionszahlen um uns herum sprunghaft angestiegen"

Tschentscher betonte die generelle Wirkung der Maßnahme und wies darauf hin, dass die Zahlen in Hamburg nicht ganz so stark steigen würden: "Um uns herum sind die Infektionszahlen sprunghaft angestiegen. Wir haben deutschlandweit mehrere Tage, in denen die Inzidenz in großen Sprüngen nach oben gegangen ist."

Kritik aus der Forschung

Unterdessen übten führende Forscherinnen und Forschern der Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) Kritik an Ausgangsperren. Sie forderten von der Politik am Sonntag in einem offenen Brief einen Kurswechsel. Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, müsse man den Menschen klarmachen, dass die Gefahr drinnen lauere. Auch die Maskenpflicht beim Joggen an Alster und Elbe hätte keinen nennenswerten Einfluss auf das Infektionsgeschehen.

