Straßensperrungen und U- und S-Bahn-Ausfälle: Die Stauschau für den Juni Stand: 31.05.2023 12:33 Uhr Im Juni ist viel los in Hamburg: Der Ironman, der Hafencity Run und der Halbmarathon sorgen für Straßensperrungen. Dazu gibt es einige Baustellen und Ersatzverkehr bei der U3, der U1 und bei den S-Bahnlinien S1 und S3.

Auf Hamburgs Straßen und Autobahnen wird viel gebaut, doch für den Juni sind keine großen, neuen Baustellen geplant. Bei den Bahnen liegen allerdings einige Sperrungen an.

Drei Sperrungen und Schienenersatzverkehr bei der U-Bahn

Bei den U-Bahnen gibt es im Juni drei Wochenendsperrungen:

Einmal bei der U3 : Die wird von Freitag, 16. Juni, bis Sonntagabend, 18. Juni, zwischen Barmbek und Berliner Tor gesperrt.

: Die wird von Freitag, 16. Juni, bis Sonntagabend, 18. Juni, gesperrt. Zweimal ist die U1 betroffen: Von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, fährt zwischen Farmsen und Wandsbek Markt keine U-Bahn.

betroffen: Von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, fährt keine U-Bahn. Eine Woche später, also vom 30. Juni bis zum 2. Juli, gibt es dann eine Sperrung der U1 zwischen Lattenkamp und Stephansplatz.

Für alle drei Sperrungen gilt: Sie dauern von Freitagabend um 21.30 Uhr bis Sonntag zum Betriebsschluss und es fahren Ersatzbusse - diese brauchen etwa bis zu 20 Minuten länger.

Sperrungen bei der S-Bahn und Schienenersatzverkehr

Auch bei der S-Bahn gibt es an einigen Wochenenden Baustellen-Sperrungen:

Die S1 fährt am Wochenende 24. Juni und 25. Juni nicht zwischen Blankenese und Wedel . Hier fahren Busse.

fährt am Wochenende 24. Juni und 25. Juni nicht . Hier fahren Busse. Sperrungen der S3: Am 3. und 4. Juni fährt sie nicht zwischen Harburg Rathaus und Wilhelmsburg, genau wie am 10. und 11. Juni. An dem Wochenende fährt sie außerdem nicht zwischen Altona und der Holstenstraße. Es gibt jeweils Schienenersatzverkehr.

Sperrungen wegen Sportveranstaltungen

Am 3. Juni ist der Hafencity Run. An diesem Rennen durch die Hafencity nehmen bis zu 9.000 Menschen teil - entsprechend werden viele Straßen dort gesperrt.

An diesem Rennen durch die Hafencity nehmen bis zu 9.000 Menschen teil - entsprechend werden viele Straßen dort gesperrt. Am 4. Juni ist der Ironman . Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen Distanzen im Schwimmen, Radfahren und Laufen bewältigen. Am Sonntag werden daher für die Laufstrecke viele Straßen in der Innenstadt gesperrt. Die Elbchaussee raus, am Hafen entlang und Richtung Vier- und Marschlande werden dann viele Straßen für die Rad-Runde gesperrt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen Distanzen im Schwimmen, Radfahren und Laufen bewältigen. Am Sonntag werden daher für die Laufstrecke viele Straßen in der Innenstadt gesperrt. Die Elbchaussee raus, am Hafen entlang und Richtung Vier- und Marschlande werden dann viele Straßen für die Rad-Runde gesperrt. Ähnlich läuft es am 26. Juni beim Halbmarathon - die Laufstrecke verläuft ähnlich wie beim Ironman: In der City, um die Alster herum und die Elbe herunter gibt es dann Sperrungen.

