Wilstorf: Polizei schießt auf 34-Jährigen Stand: 28.06.2021 12:45 Uhr Bei einem Polizeieinsatz in Hamburg-Wilstorf hat ein Beamter mehrmals auf einen Mann geschossen. Der 34-Jährige soll die Einsatzkräfte mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Zunächst soll der Mann gedroht haben, seine ehemalige Lebensgefährtin zu erschießen. Auf Beschluss der Staatsanwaltschaft stürmten daraufhin Spezialeinheiten in seine Wohnung in Wilstorf. Der 34-jährige Bewohner stand auf der Dachterrasse und zielte mit einer Pistole auf die Polizisten.

Mann soll Ex-Lebensgefährtin bedroht haben

Ein SEK-Beamter feuerte deshalb mehrmals in Richtung des Mannes, ohne ihn zu treffen. Die Einsatzkräfte konnten den 34-Jährigen schließlich im Haus festnehmen. Gegen ihn laufen bereits mehrere Ermittlungen, weil er in der Vergangenheit seine ehemalige Lebensgefährtin bedroht und auch angegriffen haben soll. Die Frau war bei dem Polizeieinsatz nicht in der Wohnung. Verletzt wurde niemand.

AUDIO: Schüsse in Wilstorf (1 Min) Schüsse in Wilstorf (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.06.2021 | 13:00 Uhr