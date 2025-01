Hamburger Hochbahn zählt knapp eine halbe Milliarde Fahrgäste Stand: 08.01.2025 12:54 Uhr Schon wieder ein neuer Rekord bei der Hamburger Hochbahn: Sie hat vergangenes Jahr mit geschätzt 495 Millionen Fahrgästen rund sechs Prozent mehr befördert als im Jahr davor. Damit werden auch die U-Bahnen und Busse immer voller.

Trotz Homeoffice, trotz Wirtschaftsflaute: Rund 27 Millionen zusätzliche Fahrgäste stiegen in die Busse und U-Bahnen der Hochbahn. Das Deutschlandticket wird in Hamburg genutzt wie nirgendwo sonst, der Tourismus blüht, auch das kostenlose Schülerticket sorgt für Zuwachs.

Hochbahn rechnet mit weiterem Zuwachs

Bald wird die magische halbe Milliarde Fahrgäste pro Jahr geknackt. Hochbahn-Chef Robert Henrich bereitet sein Unternehmen schon auf die Zukunft vor: "Wir denken schon, wenn man so zehn Jahre in die Zukunft schaut, dass dann 500 Millionen Fahrgäste pro Jahr nicht das Ende der Fahnenstange sind, sondern wir Richtung 2035 durchaus in Richtung 600 bis 700 Millionen denken können."

Werden U-Bahnen und Busse zu voll?

Aber sind die Verkehrsmittel nicht heute schon zur Rushhour zu voll? "Wir steuern dagegen", betonte Henrich. "Wir investieren in einen modernen Fuhrpark und in die Infrastruktur, aber natürlich auch verkehrsplanerisch, indem wir immer auswerten, wo die Fahrzeuge zu voll werden." Unglaublich, aber wahr: Über den ganzen Tag gemessen, sind die Sitz- und Stehplätze in U-Bahnen und Busse nur zu 17 Prozent ausgelastet.

