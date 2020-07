Stand: 23.07.2020 17:55 Uhr - NDR 90,3

Wieder ein Unfall in der Hamburger Waitzstraße

Erneut ist in der Hamburger Waitzstraße ein älterer Mensch mit dem Auto in einen Laden gefahren. Am Donnerstag rammte eine 71-jährige Fahrerin die Außenwand eines Friseurladens. Es ist bereits der 23. Unfall in der Einkaufstraße am S-Bahnhof Othmarschen. Meist waren es auch zuvor ältere Autofahrerinnen oder Autofahrer, die mal in einen Blumenladen, mal in den Eingang einer Bank gekracht sind.

Wieder Unfall in Einkaufsstraße NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 23.07.2020 17:00 Uhr In der Waitzstraße in Othmarschen hat es schon wieder einen Unfall gegeben - es ist bereits der 23. Dieses Mal ist eine 71-Jährige mit ihrem Wagen gegen die Wand eines Ladens gefahren.







Keine Verletzten beim Unfall

Gegenüber vom jetzigen Unfallort ist ein Kinderschuhladen. "Ich bin fassungslos", sagt die Inhaberin zu NDR 90,3. "So geht das nicht weiter. Es muss was passieren." Dieses Mal beschädigte ein dunkles BMW-Coupé die Wand des Friseurladens. Die 71-jährige Fahrerin blieb unverletzt, auch sonst kam niemand zu Schaden.

Das Bezirksamt Altona kündigte schon im Juni an, erneut handeln zu wollen. Denn bereits vor zwei Jahren wurden Granitbänke und Poller auf die Bürgersteige gestellt, die aber hielten dem Aufprall der meist PS-starken Autos, die hier in der vornehmen Gegend gefahren werden, nicht stand. Nun wird über Vollstahlpoller, Absperrungen und Längsparken nachgedacht.

Unstimmigkeiten zwischen Einzelhändlern und Bezirksamt

Dem erneuten Umbau stehen aber derzeit Unstimmigkeiten zwischen Einzelhändlern und dem Bezirksamt Altona entgegen. Nach Informationen von NDR 90,3 wollte das Bezirksamt die Querparkplätze, auf denen die Wagen vorwärts mit der Front Richtung der Geschäfte einparken, in Längsparkplätze umbauen. Doch Geschäftsleute haben dagegen Bedenken und wandten sich an den Eingabenausschuss der Bürgerschaft.

