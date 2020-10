Weltmädchentag: Hamburger Gebäude strahlen in pink Stand: 11.10.2020 11:19 Uhr Hamburg leuchtet pink: Bundesweit werden heute Abend wegen des Weltmädchentages Gebäude erleuchtet. Auch die Hansestadt beteiligt sich an der Aktion. Mit dabei ist zum Beispiel das Holthusenbad.

Darüber hinaus werden das Planetarium, das Holthusenbad und die Hauptkirche St. Petri sowie das Büro der Hilfsorganisation Plan International Deutschland in Hamburg in pink erstrahlen. Auf Initiative von Plan International haben die Vereinten Nationen den 11. Oktober als Weltmädchentag ausgerufen. Die Organisation will auf die fehlende Gleichberechtigung von Mädchen in vielen Regionen der Welt aufmerksam machen.

Corona-Krise hat Lage vieler Mädchen verschlechtert

Neben Hamburg beteiligen sich rund 30 Städte in Deutschland an der Aktion und werden heute Abend Rathäuser, Kirchtürme und viele andere bekannte Wahrzeichen pink erleuchten. Nach Angaben von Plan International Deutschland hat sich die Situation von fast elf Millionen Mädchen weltweit durch die Corona-Krise mit temporären Schulschließungen und Ausgangssperren verschärft. Sie seien unter anderem Zwangsverheiratung und Gewalt ausgesetzt.

