Wasserqualität der Elbe: Messstation Bunthaus wiedereröffnet Stand: 28.07.2021 12:02 Uhr Wie sauber sind Hamburgs Flüsse, Fleete und Seen? Das Institut für Hygiene und Umwelt prüft das kontinuierlich an neun Messstationen. Eine von ihnen - die Messstation Bunthaus - wurde umfassend saniert und am Mittwoch von Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) wiedereröffnet.

Wo die Elbe Hamburg erreicht, steht an der Bunthäuser Spitze ein heller Container auf einer Pontonanlage. Dieser Ponton war nicht mehr schwimmfähig und musste erneuert werden. Zudem musste auch der Container ausgetauscht werden.

Schiffshavarien oder Störfälle frühzeitig erkennen

Jetzt könne man noch schneller und umfassender Daten zur Wassergüte liefern, freut sich Ansgar Ferner, Chef des Hygiene-Instituts. Fast 50 Jahre lang wurde hier schon unter anderem Trübung, Sauerstoffgehalt und Wassertemperatur gemessen. Man könne hier frühzeitig erkennen, ob nach Schiffshavarien oder Störfällen in Industriebetrieben die Elbe verunreinigt wurde.

Biolgisches Frühwarnsystem mit Wasserflöhen

An den wichtigen Messstationen Bunthaus und Seemannshöft an der Elbe, am Fischerhof an der Bille sowie an der Station an der Wandse gibt es zudem ein biologisches Frühwarnsystem mit Wasserflöhen. Mit Hilfe von Kameras wird geschaut, wie schnell sie sich bewegen.

Die Messdaten sind aber nicht nur für die Behörden zugänglich - über die App "Gewässerdaten Hamburg" und online sind sie tagesaktuell zugänglich.

