Wartezeiten bei Abfertigung: Reedereien meiden Hamburger Hafen 03.06.2021 07:32 Uhr Im Hamburger Hafen werden in den kommenden Wochen weniger Frachtschiffe erwartet. Die Reedereien Maersk und CMA CGM leiten bereits Schiffe nach Wilhelmshaven und Bremerhaven um.

Es gebe außergewöhnliche Wartezeiten für die Schiffe im Hamburger Hafen, schreibt die weltgrößte Reederei Maersk an ihre Kunden. Ein Grund: Die Frachter werden beim Terminalbetreiber Eurogate nur schleppend abgefertigt. Dafür macht Maersk auch Proteste der Gewerkschaft ver.di verantwortlich. Ver.di-Vertreter hatten Hafenarbeiter unter anderem am Pfingstwochenende dazu aufgerufen, nicht zu Schichten zu erscheinen. Deshalb könne man Fahrpläne nicht einhalten und müsse handeln, so Maersk.

Schiffe werden umgeleitet

Zwei Schiffe sind bereits zum JadeWeserPort geschickt worden. Mindestens vier weitere große Frachter, die aus Südostasien kommen, sollen in den kommenden Wochen Hamburg auslassen und bereits in Bremerhaven entladen werden.

Eurogate wollte dies auf Anfrage von NDR 90,3 nicht kommentieren. Auch bei der HHLA fürchtet das Management geschäftsschädigende Konsequenzen. Unter anderem, weil Importeure schnell aus Hamburg abwandern könnten.

