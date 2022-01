Wandsbek will neues Verwaltungsgebäude bauen Stand: 03.01.2022 11:12 Uhr Kurze Wege, vieles unter einem Dach - die Bereiche Soziales, Jugend und Gesundheit der Wandsbeker Verwaltung sollen in einem Neubau auf der Zollinsel zwischen Rüterstraße und Wandsbeker Zollstraße untergebracht werden. "Die Planungen kommen gut voran", sagt Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff (SPD).

Den Architektenwettbewerb hat das Büro Adept aus Kopenhagen gewonnen. Zusammen mit der Sprinkenhof AG und dem Münchener Landschaftsarchitektenbüro Studio Vulkan werden jetzt konkrete Bebauungspläne gemacht. Nachhaltig soll das Gebäude sein, das gut 800 Menschen einen Arbeitsplatz bietet.

AUDIO: Neues Verwaltungsgebäude für Wandsbek geplant (1 Min) Neues Verwaltungsgebäude für Wandsbek geplant (1 Min)

Bürgerschaft muss Entscheidung treffen

Ein wichtiger Schritt findet laut Ritzenhoff außerhalb Wandsbeks statt. "Das entscheidende wird sein, dass die Bürgerschaft nächstes Jahr die Entscheidung trifft, das gebaut werden darf. Weil das Geld haben wir mal nicht so in der Tasche, sondern das kommt natürlich aus dem Haushalt." Wie viel das genau sein wird, kann der Bezirksamtsleiter noch nicht sagen. Das hängt unter anderem von den Kosten für Baumaterial ab, aber auch davon, welche Flächen die Verwaltung weiter zusätzlich anmieten muss. Ritzenhoff: "In Rahlstedt zum Beispiel das Kundenzentrum. Wir haben den Allgemeinen Sozialen Dienst in Jenfeld vor Ort, auch in Steilshoop. Wir haben oben am Wenzelsplatz im Alstertal natürlich Bereiche sitzen und auch in Bramfeld an der Herthastraße." Das Gebäude auf der Zollinsel soll 2024 fertig gestellt sein.

