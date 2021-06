Viele Menschen draußen - wenig Verstöße gegen Corona-Regeln Stand: 05.06.2021 16:54 Uhr Bei bestem Sommerwetter waren in Hamburg am Samstag viele Menschen draußen unterwegs. Die Menschenmassen zog es speziell an den Elbstrand und in die Parks der Stadt. Die Polizei spricht aber von einer sehr ruhigen Lage.

Überall in der Stadt ein ähnliches Bild: Volle Parks, Strände, Cafés und Restaurants. Die Hamburgerinnen und Hamburger zieht es wieder nach draußen. Bislang konnte die Polizei nur vereinzelt Verstöße gegen die Corona-Regeln feststellen. Insgesamt ist die Lage entspannt, die meisten Menschen hielten sich an die geltenden Auflagen, so die Polizei zu NDR 90,3.

Mehrere Demonstrationen in der Stadt

Die Polizei hatte jedoch mit mehreren Demonstrationen und Kundgebungen zu tun. Rund 150 Klimaaktivisten von Extinction Rebellion fuhren mit Fahrrädern durch die Stadt und am Alma-Wartenberg-Platz in Altona kamen etwa 100 Menschen zu einer pro-israelischen Kundgebung zusammen. Am Nachmittag folgte zudem noch eine Demonstration linker Gruppen am S-Bahnhof Sternschanze. Hier wurden laut Polizei etwa 300 Menschen erwartet.

Polizei überwacht verstärkt Einhaltung der Corona-Regeln

Auch am Samstag sind in Hamburg deutlich mehr Polizisten auf den Straßen unterwegs, um die Corona-Regeln zu kontrollieren. Hintergrund sind die Ausschreitungen im Schanzenviertel vom vergangenen Wochenende. Am gestrigen Freitagabend wurden kaum Verstoße gemeldet.

Besondere Alkohol-Regeln in "Hotspots"

Seit Freitag gilt für die Gastronomie eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Befindet sich die Gastwirtschaft im Schanzenviertel oder bestimmten Bereichen von St. Pauli, darf am Wochenende auch draußen kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Zwischen 20 und 6 Uhr dürfen Bier und Wein nicht verkauft werden. Auch das Mitführen alkoholischer Getränke ist dort in dieser Zeit nicht erlaubt.

