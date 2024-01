Verdacht auf weiteren Diebstahl bei Hamburger Firma Aurubis Stand: 20.01.2024 08:14 Uhr Beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis haben offenbar erneut Metalldiebe zugeschlagen. Die Polizei hat einen 52-Jährigen festgenommen, es gibt Hinweise auf zwei Komplizen. Es ist bereits der dritte Fall innerhalb weniger Monate.

Der Hinweis kam offenbar von einem Mitarbeiter von Aurubis: Einer seiner Kollegen wurde am Mittwoch angehalten, als er das Werksgelände vom Kupferhersteller verlassen wollte. In seinem Rucksack wurde Metall entdeckt, das wahrscheinlich aus der Produktion entwendet worden war, so ein Polizeisprecher am Freitag.

Hinweise auf zwei Komplizen bei Wohnungsdurchsuchung

Die Beamtinnen und Beamten durchsuchten daraufhin die Wohnung des 52-jährigen Mannes im schleswig-holsteinischen Schwarzenbek und fanden Hinweise auf zwei mögliche Komplizen im Alter von 50 und 29 Jahren. Bei deren Wohnungen in Quickborn (Schleswig-Holstein) und Seevetal (Niedersachsen) wurde schließlich weiteres Edelmetall gefunden. Die Polizei beschlagnahmte deshalb einen teuren Kleinbus, ein Auto, Schmuck und mehrere Tausend Euro Bargeld. Die drei mutmaßlichen Diebe wurden aber wieder freigelassen, da keine Haftgründe vorgelegen hätten.

Zusammenhang zu früheren Diebstählen?

Unklar ist, ob dieser Fall im Zusammenhang mit vorangegangenen Diebstählen bei Aurubis steht. Derzeit läuft vor dem Landgericht Hamburg ein Prozess gegen sechs Männer. Einer von ihnen hatte erst vor kurzem ausgesagt, dass die Sicherheitsvorkehrungen bei Aurubis lasch gewesen seien. Außerdem wird noch ermittelt, wie Aurubis in großem Stil bei der Lieferung von Recyclingschrott betrogen werden konnte. Der Gesamtschaden: Rund 170 Millionen Euro.

