Überfälle in Bergedorf und Harburg: Polizei sucht Zeugen Stand: 02.04.2023 14:01 Uhr Nach zwei Überfällen auf einen Supermarkt in Bergedorf und eine Tankstelle in Harburg sucht die Hamburger Polizei jetzt Zeugen. In beiden Fällen waren die Täter bewaffnet.

Am Samstagabend gegen 20 Uhr hatte in Harburg ein mit einer schwarzen Jacke, Jogginghose, Sturmhaube und Radfahrerbrille bekleideter Mann einen Supermarkt an der Bremer Straße betreten. An der Kasse bedrohte er nach Angaben der Polizei eine 29-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Als der Mann einen 51-jährigen Kunden bemerkte, lief er ohne Beute aus dem Supermarkt in Richtung Harburger Innenstadt. Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß und schmächtig sein.

Überfall auf Tankstelle: Täter flieht nach Prügelei

Bei einem anderen Überfall auf eine Tankstelle am Ladenbeker Furtweg in Bergedorf trug der Räuber eine schwarze Lederjacke und Skimaske. An der Kasse forderte er Bargeld und bedrohte einen 43-jährigen Kassierer und auch einen Kunden mit einem Messer. Der Mitarbeiter und auch der 35-jährige Kunde wehrten sich, sie schlugen sich mit dem Täter, bis dieser schließlich ohne Beute aus dem Laden lief. Verletzt wurde niemand. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er soll eine sportliche Statur sowie auffällig helle Augen haben.

Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei unter 040 4286-56789 oder bei einer Dienststelle melden.

