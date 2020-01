Stand: 06.01.2020 17:09 Uhr - NDR 90,3

Trauerfeier für Jan Fedder live im NDR

Der Norddeutsche Rundfunk wird im NDR Fernsehen, hier bei NDR.de und in der NDR Hamburg App die Trauerfeier für Jan Fedder am 14. Januar live senden. Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr, die Trauerfeier in der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis um 14 Uhr. Zudem berichtet NDR 90,3 ab 13 Uhr in einer Sondersendung mit Live-Schalten über die Trauerfeier aus dem Michel. Michel-Hauptpastor Alexander Röder wird durch den geistlichen Teil führen, als Redner sind zudem NDR Intendant Lutz Marmor, der Programmdirektor des Ersten Deutschen Fernsehens Volker Herres und Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer vorgesehen.

Bauer, Bulle, Volksschauspieler Doku & Reportage - 30.12.2019 22:30 Uhr Er war einer der beliebtesten Volksschauspieler Deutschlands: Jan Fedder. 2019 feierte der waschechte Hamburger sein 50. Bühnenjubliäum. Ein Rückblick.







4,4 bei 195 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fedder war am 30. Dezember in Hamburg gestorben. Seit 1990 hatte er in der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier" vor der Kamera gestanden. Kult wurde er auch als Darsteller des Bauern Brakelmann in der NDR Reihe "Neues aus Büttenwarder". Aber auch ernste Rollen spielte er mit Leidenschaft und Erfolg, so zum Beispiel in "Der Hafenpastor" und in den Siegfried-Lenz-Verfilmungen des NDR. In der NDR Talksendung "Reinhold Beckmann trifft ..." hatte sich Fedder eine Trauerfeier im Michel gewünscht. Am 14. Januar wäre Jan Fedder 65 Jahre alt geworden.

Kondolenzbuch liegt aus

Seit dem Wochenende liegt in der Davidwache auf St. Pauli ein Kondolenzbuch aus, in das sich neben Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bereits Hunderte Menschen eingetragen haben. Auch online können Sie Ihre Gedanken an Jan Fedder in einem Kondolenzbuch niederschreiben.

Das norddeutsche Urgestein





























Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.01.2020 | 17:00 Uhr