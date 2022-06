Toter Radfahrer: Polizei verhaftet mutmaßlichen Schubser

Stand: 09.06.2022 19:36 Uhr

Zugriff am Hamburger Flughafen: Die Polizei hat am Donnerstag einen Mann verhaftet, der für den Tod eines 56 Jahre alten Radfahrers am Dienstag am S-Bahnhof Ohlsdorf verantwortlich sein soll.