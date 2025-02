Stand: 16.02.2025 07:58 Uhr Tonndorf: Explosion im Treppenhaus eines Wohnhauses

In Hamburg-Tonndorf hat es in der Nacht zu Sonntag eine Explosion im Treppenhaus eines Wohnhauses gegeben. In einem mehrstöckigen Gebäude in der Martensallee wurden mehrere Türen beschädigt, einige Fenster zersplitterten. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon. Die Ursache der Explosion ist noch unklar. Offenbar gab es bereits zwei Nächte zuvor eine Explosion in dem Treppenhaus. Die Polizei ermittelt.

