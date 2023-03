Tödlicher Streit in Shisha-Bar: Tatverdächtiger festgenommen Stand: 29.03.2023 13:35 Uhr Nach dem Tod eines 35-Jährigen bei einem Streit in einer Shisha-Bar im Hamburger Stadtteil Hammerbrook ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Ein 48-Jähriger sei in den Fokus der Ermittlungen geraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In Begleitung seines Rechtsanwalts habe sich der Mann am Dienstag den Ermittlern gestellt. Er müsse sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

35-Jähriger nach Streit in Shisha-Bar erstochen

Der 35-Jährige war am frühen Sonntagmorgen durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt worden. Mehrere Zeuginnen und Zeugen hatten der Polizei zuvor eine körperliche Auseinandersetzung nach einer privaten Feier in der Bar gemeldet.

