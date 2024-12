Stand: 12.12.2024 20:40 Uhr Tierheim Süderstraße: Aufnahmestopp für Hunde und Tauben

Die Lage im Tierheim an der Neuen Süderstraße im Hamburger Stadteil Hamm verschärft sich erneut. Wegen einer Vielzahl von Sicherstellungen in den vergangenen Tagen kann der Tierschutzverein derzeit keine Hunde mehr aufnehmen, heißt es auf dessen Internetseite. Einen Aufnahmestopp gibt es auch für Tauben. Wer einen Hund oder eine Haustaube in Not finde, solle sich telefonisch an das Tierheim oder die Polizei wenden, heißt es weiter.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 12.12.2024 | 19:30 Uhr