Taylor Swift lässt heute Hamburg beben Stand: 23.07.2024 08:07 Uhr US-Superstar Taylor Swift spielt heute ihr erstes von zwei Konzerten im Hamburger Volksparkstadion. Das wird sogar seismische Auswirkungen haben.

Wenn Sängerin Taylor Swift heute Abend (Einlass ab 16 Uhr) in Hamburg auftritt, bebt die Erde. Und das können sogar alle im Livestream (ab 18 Uhr) verfolgen. Denn die Universität Hamburg misst die seismischen Auswirkungen des US-Musikstars mit etwa 19.000 Sensoren. Schon bei vergangenen Konzerten der 34-jährigen Popsängerin wurde beobachtet, dass der Boden vibriert, wenn ihre Fans springen und tanzen.

100.000 Besucher bei zwei Konzerten erwartet

Die 100.000 Besucherinnen und Besucher der beiden Konzerte in der Hansestadt fiebern schon seit Monaten auf das "Swift-Quake" hin. Bereits um 2:30 Uhr waren die ersten Swifties vor Ort. Teilweise haben die Isomatten und viel Verpflegung dabei.

Die "Eras Tour", eine reine Stadiontour, gilt bereits als erfolgreichste Tour der Musikgeschichte. In jeder Stadt, in der Swift auftritt, wird mit dem sogenannten Taylor-Swift-Effekt gerechnet - einem kurzfristigen wirtschaftlichen Aufschwung. Gestern hatte bereits der Merchandise-Store in der Barclays Arena eröffnet und für lange Schlangen gesorgt.

Elphie im Swift-Fieber

Doch nicht nur die Fans sind im Taylor-Fieber, in der ganzen Stadt sind Hinweise auf das Konzert der Superlative zu finden - ob als Pappaufsteller in Schaufenstern oder als Grafitti an Hauswänden. Die Elbphilharmonie hieß den Star schon mal virtuell willkommen. Auf Instagram präsentiert sich das Konzerthaus im bunten Glitzerlook der "Eras-Tour".

Mehr als drei Stunden Show

Swifts Vorband Paramore wird den Konzertabend um 18.15 Uhr eröffnen. Der Popstar selbst wird gegen 19.40 Uhr auf die Bühne treten und in 3,5 Stunden ein Best-of ihrer fast 20-jährigen Karriere performen - die Setlist umfasst 45 Songs. Dabei wird sie von ihrer Band aus sechs Musikern und vier Background-Sängerinnen begleitet.

Anreise nur mit ÖPNV

Fans werden gebeten, das ÖPNV-Angebot und den Shuttle-Service ab Stellingen zu nutzen. Eine Anfahrt an das Stadion mit dem PKW zur Abholung wird nicht möglich sein und von der Polizei oder dem Ordnungsdienst unterbunden.