Tausende protestieren gegen rechte Kundgebung

Rund 10.000 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Mittwoch in Hamburg gegen Fremdenhass und rechte Hetze demonstriert. Anlass war die Kundgebung eines "Merkel muss weg"-Bündnisses, die nach monatelanger Unterbrechung nun wieder regelmäßig in der Hansestadt stattfinden soll. Die Gegendemonstrationen starteten am Hauptbahnhof und am Stephansplatz. Die Demonstrationszüge trafen sich am Jungfernstieg. Ganz in der Nähe begann um 19 Uhr am Gänsemarkt die "Merkel muss weg"-Kundgebung. Dort versammelten sich 180 Teilnehmer. Die Hamburger Polizei sperrte den Platz mit Gittern ab. Auch Wasserwerfer und die Reiterstaffel standen bereit, um Zusammenstöße zu verhindern.

Friedliche Demonstration gegen rechte Kundgebung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 05.09.2018 21:00 Uhr Tausende demonstrierten am Mittwoch gegen eine 180 Teilnehmer einer Anti-Merkel-Kundgebung in der Hamburger Innenstadt. Peter Kleffmann berichtet vom Ende der Demo.







Verfassungsschutz: Rechtsextremisten hinter Kundgebung

Anmelder der Gegendemonstrationen waren die Bündnisse "Hamburger Stimmen für Vielfalt" und "Mittwochs gemeinsam gegen rechte Hetze". Bei den Organisatoren der "Merkel muss weg"-Kundgebung handelt es sich laut Verfassungsschutz um Rechtsextremisten. Im Verlauf der Kundgebung sprach auch ein AfD-Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Kundgebung wurde von lauten Protestrufen der Gegendemonstranten deutlich übertönt. Gegen 20.15 Uhr endete die Veranstaltung und die Absperrungen am Gänsemarkt wurden abgebaut.

Demos bis Dezember angemeldet

Zwischen Februar und April hatte es bereits zehn "Merkel muss weg"-Kundgebungen in Hamburg gegeben - mit geringer Teilnehmerzahl und immer deutlich stärkerem Gegenprotest. Nun wollen die Organisatoren wieder regelmäßig dazu aufrufen. Angemeldet sind diese monatlichen Kundgebungen bis Dezember.

Verfassungsschutz: Demo von Rechtsextremisten organisiert

Der Hamburger Verfassungsschutz betonte im Vorfeld, dass die Organisatoren der Demo aus dem rechtsextremen Lager kommen und enge Kontakte zur AfD unterhalten. "Die maßgeblichen Anmelder und Organisatoren sind Rechtsextremisten", sagte der Sprecher des Landesamtes für Verfassungsschutz, Marco Haase. "Der Verfassungsschutz nimmt in diesem Kontext überdies aufmerksam zur Kenntnis, dass die Veranstalter der Hamburger Versammlungen Verbindungen und Kontakte zur AfD in Hamburg und in anderen Landesverbänden unterhalten."

AfD weist Vorwürfe zurück

Die Hamburger AfD wies die Vorwürfe am Mittwoch zurück: Es handele sich um eine politische Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes, sagten die Landes- und Fraktionsvorsitzenden Dirk Nockemann und Alexander Wolf am Mittwoch. Durch eine "Herrschaft des Verdachts" sollten die Bürger verunsichert und eingeschüchtert werden. Die Hamburger AfD habe "nie und wird nie irgendwelche Strukturen oder Personen dulden, die in aggressiver Weise staatsfeindlich wirken", sagte Nockemann.

Die Hamburgische Bürgerschaft beschäftigte sich am Mittwoch ebenfalls mit der Demonstration. In der Aktuellen Stunde verurteilten fast alle Fraktionen den Missbrauch des Todesfalls in Chemnitz, wo ein Mann mutmaßlich von Flüchtlingen erstochen worden war, durch Populisten und Rechtsextreme.

