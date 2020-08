Stand: 04.08.2020 10:00 Uhr - NDR 90,3

Studie: Leitungswasser bei Hamburgern beliebt

Leitungswasser ist der Durstlöscher Nummer eins in Hamburg: Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des forsa Instituts, die Hamburg Wasser in Auftrag gegeben hat. 42 Prozent der Hamburger und Hamburgerinnen stillen ihren Durst demnach hauptsächlich mit dem Wasser aus dem Hahn. Doch es gibt regionale Unterschiede in der Stadt: In Harburg sind es 54 Prozent, die hauptsächlich Leitungswasser trinken, während man in Eimsbüttel nur auf auf 35 Prozent kommt.

Junge Menschen trinken mehr Leitungswasser

Ein weiteres Ergebnis: Leitungswassertrinkende sind eher jünger. Für fast 60 Prozent der 18 bis 29-Jährigen Befragten ist die "Rohrperle" das Hauptgetränk im Alltag. Bei den über 60-Jährigen nimmt das Leitungswassertrinken zugunsten von Tee und Kaffee ab. Lediglich 31 Prozent aus dieser Gruppe trinkt hauptsächlich Wasser aus dem Hahn. Der Anteil der Kaffeetrinkerinnen und -trinker ist übrigens in Altona mit 82 Prozent am höchsten.

95 Prozent der befragten Hamburgerinnen und Hamburger finden es gut, dass die Wasserversorgung in öffentlicher Hand ist. Und: je weiter die Menschen außerhalb wohnen, desto höher schätzen sie die Qualität ihres Leitungswassers ein. Frisch, natürlich und sauber. Das sind die Eigenschaften, die am häufigsten mit Leitungswasser in Verbindung gebracht werden. Gefolgt von umweltfreundlich und qualitativ hochwertig. Für die Studie, die im Mai dieses Jahres durchgeführt wurde, wurden 1.005 Hamburgerinnen und Hamburger befragt.

