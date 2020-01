Streit um mögliche Fahrradstraße in Niendorf

Eine Fahrradstraße für Niendorf?

NDR 90,3 - 26.01.2020 08:00 Uhr

Es gibt wieder Streit um eine mögliche Fahrradstraße in Hamburg: Eimsbüttels grün-schwarze Koalition will in Niendorf den König-Heinrich-Weg umbauen. Reinhard Postelt berichtet.