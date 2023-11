Stand: 23.11.2023 11:00 Uhr Staatssekretär lobt Geothermie-Projekt in Wilhelmsburg

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Stefan Wenzel, hat am Mittwochabend Wilhelmsburg besucht. Dort informierte sich der Experte für Energiepolitik über das Pilotprojekt Geothermie. Von Hamburg könne man viel lernen, so Wenzel. 6.000 Haushalte in Wilhelmsburg sollen dank Geothermie einmal ihre Wärme aus heißem Thermalwasser bekommen, das aus einer Tiefe von rund 1.300 Metern gewonnen wird. Die Anlage in Wilhelmsburg soll im Frühjahr 2025 in Betrieb gehen.

