Stand: 05.05.2019 08:06 Uhr

"Soul Kitchen"-Gelände kurzzeitig besetzt

Rund 200 Menschen haben am Samstagabend die Industriefläche rund um die "Soul Kitchen"-Halle in Wilhelmsburg besetzt. Viele Aktivisten waren mit Bauwagen zu der brachliegenden Industriefläche in Wilhelmsburg gefahren. Zwei Jahre lang fanden Kulturveranstaltungen und Kunstaustellungen in der "Soul Kitchen"-Halle statt, zudem war sie Drehort des gleichnamigen Films. Im Jahr 2012 ließ die Stadt den Veranstaltungsort an der Industriestraße in Wilhelmsburg aus Sicherheitsgründen sperren, die Halle war zu marode geworden.

"Soul Kitchen"-Gelände von Aktivisten besetzt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 05.05.2019 08:00 Uhr Autor/in: Kai Salander







Räumung ohne Widerstand

Am Samstagabend herrschte plötzlich Zeltplatzstimmung auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Sandplatz rund um die Industriebrache. Dort hatten die Aktivisten 15 Bauwagen geparkt, zwei Lagerfeuer entzündet und gegrillt. Einer der Initiatoren sagte: "Es gab mal eine Konzept für das Gelände, das heißt 'Soul Village', daran haben wir uns orientiert. Wir wollen darauf eine Kultur- und Politikfläche schaffen und einen großen urbanen Garten, der von allen genutzt werden kann." Kurz nach nach drei Uhr nachts fuhren schließlich 15 Polizeibusse vor. Die Einsatzkräfte forderten, den Sandplatz zu räumen. Die Besetzer leisteten keinen Widerstand. Binnen einer Stunde waren alle Bauwagen vom Industrieplatz gerollt.

