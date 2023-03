Schwerpunktkontrolle der Polizei endet in Verfolgungsjagd Stand: 08.03.2023 13:06 Uhr Nach einer Verfolgungsjagd in Wandsbek hat die Polizei einen 30-jährigen Autofahrer festgenommen. Der Mann war den Beamtinnen und Beamten bei einer zahlreichen Verkehrskontrollen in Hamburg am Dienstag aufgefallen.

Im ganzen Stadtgebiet hatte die Hamburger Polizei am Dienstag Schwerpunktkontrollen zur Gurtpflicht durchgeführt. Am Friedrich-Ebert-Damm wollten Polizistinnen und Polizisten einen Audi-Fahrer anhalten, doch der Mann raste davon. Auf der Flucht vor der Polizei fuhr der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit und gefährdete so andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. In der Schädlerstraße kollidierte der Audi A4 mit einem Streifenwagen, der Fahrer ließ den Leihwagen zurück und lief zu Fuß weiter. In der Neumann-Reichardt-Straße konnten die Beamten ihn festnehmen.

Insgesamt 622 Fahrzeuge kontrolliert

Im Zuge der Verkehrskontrollen überprüfte Polizei gestern insgesamt 622 Fahrzeuge. Mehr als 170 Fahrerinnen und Fahrer hatten sich nicht angeschnallt. In 116 Fällen droht nun ein Bußgeld, weil das Handy am Steuer benutzt wurde. Unabhängig von den Schwerpunktkontrollen stoppten die Einsatzkräfte auch Autos, die trotz Durchfahrtverbotes auf dem Jungfernstieg unterwegs waren - hier gab es 207 Verstöße in 5 Stunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.03.2023 | 13:00 Uhr