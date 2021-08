Schiffe illegal entsorgt? Durchsuchungen in Hamburg Stand: 25.08.2021 16:49 Uhr Razzia bei mehreren Reedern und Schiffseignern in Hamburg und dem Umland: Es geht um den Vorwurf, Schiffe illegal entsorgt zu haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hamburg wird gegen mehrere Unternehmen wegen des Verdachts des illegalen Abwrackens dreier alter Schiffe ermittelt. Es geht um die "MS Florida I", die "MS Alexandra Rickmers" und die "MS E. R. Hamburg". Die Polizei durchsuchte am Mittwoch insgesamt sieben Objekte. Sie stellte "schriftliche Unterlagen und elektronische Daten sicher, die derzeit ausgewertet werden".

Schiffe nach Pakistan geschafft?

Konkret geht es um den Vorwurf, die Unternehmer hätten die Schiffe nicht ordnungsgemäß abwracken lassen, sondern verkauft - im Wissen darum, dass die Käufer die Schiffe nach Pakistan schaffen, "wo sie auf einen ungesicherten Strand gefahren und dort unter umweltgefährdenden Umständen abgewrackt wurden", so die Staatsanwaltschaft.

Die Schiffe sollen am Strand zerlegt worden sein, hierbei sei insbesondere der Schrottwert für die Käufer wirtschaftlich von Bedeutung. In der Schifffahrtsbranche wird dieses Vorgehen nach dem englischen Wort für Strand "Beaching" genannt.

Auch Reeder Rickmers unter Beschuldigten

Unter den Beschuldigten ist auch der Hamburger Reeder Erck Rickmers mit seiner Firma E.R. Group. Rickmers begrüßt es nach eigenen Angaben, wenn Verstöße gegen Umweltvorschriften aufgeklärt werden. Man sei sich allerdings keines Verstoßes bewusst und wolle mit den Ermittlern zusammenarbeiten.

"Beaching" schadet nicht nur der Umwelt

Mehr als 400 Hochseeschiffe sollen allein 2020 an Stränden in Südasien abgewrackt worden sein. Die internationale Nichtregierungsorganisation "Shipbreaking Platform" prangert seit Jahren Umweltschäden, Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit, Krankheits- und Todesfälle sowie Unfälle im Zusammenhang mit der Abwrackung von Altschiffen via "Beaching" an.

