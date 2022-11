SPD und Grüne wollen mehr in den Umweltschutz investieren Stand: 24.11.2022 14:23 Uhr Über eine Milliarde Euro sieht der Haushaltsplan 2023/2024 des Hamburger Senats für den Bereich Umwelt bereits vor. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen wollen aber noch mehr in Klimaschutz und Grünerhalt investieren. Einen entsprechenden Antrag stellte Rot-Grün am Donnerstag vor.

Insgesamt sieben Millionen Euro sollen für die Bereiche Stadtgrün, Klimaanpassung, Energiewende und das Bildungsprogramm für nachhaltige Entwicklung fließen, erklärte Ulrike Spaar, die umweltpolitische Sprecherin der Grünen. Konkret heißt das zum Beispiel 1,6 Millionen Euro in die Pflege und die Instandhaltung der Grünanlagen sowie der Straßenbäume zu investieren. Denn beide trügen nicht nur zum Klimaschutz bei, sondern erhöhten auch die Lebensqualität in der Stadt.

Geld für Waldgebiete und Förstereien

Alexander Mohrenberg von der SPD sieht auch die Notwendigkeit, die Revierförstereien in Hamburg zu stärken. 1,2 Millionen Euro sollen in einen "Sonderfonds Wald" fließen. Schon jetzt sei der Wald durch den Klimawandel stark in Mitleidenschaft gezogen. Viele Förstereien seien in die Jahre gekommen und müssten dringend saniert werden.

Solaranlagen auf Gebäuden wie den Messehallen

Außerdem soll laut Antrag geprüft werden, ob Flughafen, Messehallen, die Sporthalle Hamburg, sowie die Cruise Center Dockland und Baakenhöft mit Solaranlagen ausgestattet werden können. Die Bürgerschaft wird im Dezember über die Haushaltspläne abstimmen.

