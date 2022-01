Prozessauftakt: IS-Rückkehrerin steht vor Oberlandesgericht Stand: 13.01.2022 12:26 Uhr Eine 44 Jahre alte Frau muss sich heute vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht erantworten. Sie soll mit ihrem Sohn nach Syrien gereist und sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben.

Die Bundesanwaltschaft legt ihr die Mitgliedschaft in einer terroristische Vereinigung zur Last. In dieser soll sie Kriegsverbrechen begangen haben. Außerdem werde ihr vorgeworfen, die Fürsorge- und Erziehungspflicht für ihren Sohn verletzt zu haben. Ein weiterer Anklagepunkt lautet auf fahrlässige Tötung, denn ihr im Sommer 2016 mit ausgereister Sohn war im Alter von 15 Jahren bei einem Bombenangriff getötet worden.

IS-Rückkehrerin ist seit neun Monaten in U-Haft

Der Prozess vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts sollte eigentlich am Mittwoch beginnen. Wegen eines Corona-Verdachtsfalls wurde er aber um einen Tag verschoben. Nach Angaben eines Gerichtssprechers habe sich der Test aber als negativ herausgestellt. Angeklagte befindet sich seit neun Monaten in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.01.2022 | 17:00 Uhr