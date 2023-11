Protest gegen bundesweite Kürzungen im Sozialbereich in Hamburg

Stand: 22.11.2023 15:21 Uhr

"Rettet den sozialen Arbeitsmarkt in Hamburg": Unter diesem Motto fand am Mittwochmittag ein Protest in der Innenstadt mit einigen hundert Menschen vor dem Jobcenter statt. Sie forderten, dass geplante Kürzungen zurückgenommen werden.