Stand: 10.05.2020 07:27 Uhr - NDR 90,3

Polizei kontrolliert Feiernde im Schanzenviertel

Auch beim sogenannten Cornern gelten in Zeiten von Corona die Abstandsregeln: Daran hat die Hamburger Polizei Feiernde am Samstagabend im Schanzenviertel erinnert. Laut den Beamten hatten sich 400 bis 500 Menschen am Schulterblatt versammelt. Dabei sei viel Alkohol geflossen - weswegen die Abstandsregeln nicht mehr allzu streng befolgt worden seien.

Die Polizei kontrollierte die einzelnen Gruppen und forderte die Feiernden zur Einhaltung der Regeln auf. Es wurden auch Platzverweise erteilt, dann beruhigte sich die Lage nach Angaben des Sprechers.

