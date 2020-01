Stand: 31.01.2020 16:16 Uhr

Parkhaus wird zum Wohnhaus in Toplage

In der Hamburger Innenstadt wird aus einem alten Parkhaus ein Wohngebäude. Das Grundstück in der Nähe der Katharinen-Kirche gibt die Stadt einer Genossenschaft im Erbbaurecht. In der Neuen Gröningerstraße entsteht ein Komplex mit 60 Wohnungen und Räumen für Kultur und Einzelhandel.

Altes Parkhaus wird zu Wohnhaus umgebaut NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 31.01.2020 17:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt Die Genossenschaft Gröninger Hof will ein Hamburger Parkhaus für Wohnzwecke umbauen. Sie bekam das heruntergekommene Parkgebäude bei der Willy-Brandt-Straße von der Stadt zur Überplanung.







Vor zwei Jahren schien es nur ein ungewöhnlicher Traum der Initiative "Altstadt für Alle". Nun übernahm eine Genossenschaft das städtische Parkhaus vom Immobilienbetrieb der Finanzbehörde, um 60 meist Sozialwohnungen anstelle der Autos unterzubringen. Senator Andreas Dressel (SPD) lobt das Vorhaben, "weil es in einer Innenstadt, wo alles renditeorientiert und kommerzialisiert ist, wichtig ist, dass wir auch Freiräume schaffen. Insofern ist es schon eine Pionierleistung."

Unterstützer für Umbau gesucht

Geld gibt die Stadt nicht. Die Genossenschaft Gröninger Hof finanziert den Umbau über Anteile von 1.000 Euro und sucht Unterstützer. Wie man Wohnungen ins Parkhaus baut, planen nun Architekten, sagt Aufsichtsrätin Tina Unruh: "Ich kann jede zweite Etage herausnehmen. Oder ich kann Kästen einhängen. Hier wird es Innenhöfe oder zumindest einen großen Hof geben. Wir brauchen Licht unten drin." Die Nutzung der alten Betondecken bedeute auch eine große CO2-Einsparung.

