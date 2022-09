Oligarchen-Jacht "Dilbar" hat Hamburger Hafen verlassen Stand: 21.09.2022 06:17 Uhr Die Oligarchen-Jacht "Dilbar" hat in der Nacht den Hamburger Hafen verlassen. Das Schiff lag lange Zeit im Dock bei Blohm + Voss fest und gilt seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine als eingefroren - darf also eigentlich nicht wegfahren.

Nun aber ist sie doch weg, denn die Werft Blohm + Voss braucht das Dock Elbe 17 für andere Aufträge. Darum soll der Mutterkonzern Lürssen aus Bremen hinter den Kulissen und unter großer Geheimhaltung lange mit den Behörden verhandelt worden. Mit dem Ergebnis, dass zwei Schlepper in der Nacht zu Mittwoch an der "Dilbar" festgemacht und das Schiff aus dem Dock gezogen haben.

Als "totes Schiff" nach Bremen

Denn die Mega-Jacht darf nur als "totes Schiff" unterwegs sein, also ohne eigenen Antrieb und ohne, dass eine Besatzung das Schiff steuert. Zur Sicherheit ist noch ein dritter Schlepper mit unterwegs, auf dem Zollbeamte an Bord dies überwachen. Der Schleppzug ist nun elbabwärts unterwegs. Ziel ist die Lürssen Werft in Bremen, wo die "Dilbar" an der Pier festgemacht werden soll. Wie es dann mit der Jacht weitergeht, ist unklar.

"Dilbar" soll rund eine halbe Milliarde wert sein

Die "Dilbar" gilt mit 156 Metern Länge als eine der größten Mega-Jachten der Welt und gehört laut Bundeskriminalamt der Schwester des russischen Oligarchen Alischer Usmanow. Auch deren Vermögenswerte hatte die EU nach Kriegsbeginn einfrieren lassen. Laut Bundeskriminalamt ist die Jacht rund eine halbe Milliarde Euro wert.

Jacht blockierte das Dock

Monatelang lag die "Dilbar" unter Planen verhüllt im Dock Elbe 17 bei Blohm + Voss. In den vergangenen Wochen sind nun die Gerüste abgebaut worden. Die Jacht, an der ohnehin nicht gearbeitet wird, blockiere das Dock, heißt es bei der Belegschaft von Blohm + Voss.

