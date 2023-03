Obdachlose auf Reeperbahn angegriffen - 23-Jähriger gefasst

Stand: 16.03.2023 18:54 Uhr

Nach einem Angriff auf zwei Obdachlose auf der Reeperbahn in Hamburg ist jetzt der 23-jährige mutmaßliche Täter gefasst worden. Er wurde zwei Wochen nach der Tat in seiner Wohnung in Leipzig verhaftet.