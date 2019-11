Stand: 09.10.2019 11:22 Uhr

Nord-Umweltminister fordern Landstrompflicht

Zur Luftverbesserung in den Hafenstädten setzen sich Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan und Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan-Philipp Albrecht (beide Grüne) für eine verpflichtende Nutzung von Landstrom für Seeschiffe ein. Sollten keine anderen Technologien mit vergleichbarem Potenzial zur Emissionsminderung verwendet werden, sei eine Pflicht zur Nutzung von Landstrom geboten, heißt es in einem gemeinsamen Beschlussvorschlag für die Umweltministerkonferenz in der kommenden Woche in Hamburg.

Bei Landstrom-Nutzung müssten die Seeschiffe den Bordstrom nicht über Dieselaggregate beziehen, sondern könnten Strom aus erneuerbaren Quellen verwenden. Eine Nutzungspflicht würde zugleich die Auslastung der Anlagen erhöhen, Schiffsemissionen reduzieren und zu einer wettbewerblichen Gleichbehandlung der Reeder führen, heißt es in der Vorlage. Landstrom ist bislang deutlich teurer als Strom aus konventionellen Quellen. Geplant ist im Antrag der Umweltminister, dass finanzielle Nachteile für die Reeder ausgeglichen werden.

Hamburgs Umweltsenator macht mit dem Vorstoß eine Kehrtwende: Noch im August hatte er eine Landstrompflicht für Containerschiffe abgelehnt. Hintergrund war die Befürchtung, dass die Schiffe dann andere Häfen anlaufen könnten.

Förderung des Landstrom-Ausbaus

Anfang Oktober hatten die Nord-Länder und die Bundesregierung sich auf ein Paket zur Förderung des Landstromausbaus für Seeschiffe geeinigt. Unter anderem soll die EEG-Umlage für Landstrom gesenkt und der Ausbau der Anlagen mit 140 Millionen Euro Bundesmitteln gefördert werden.

