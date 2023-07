Stand: 19.07.2023 16:49 Uhr Neues Containerdorf für Flüchtlinge entsteht in Wilhelmsburg

Am Vogelhüttendeich in Hamburg-Wilhelmsburg entsteht ein Containerdorf für Flüchtlinge mit knapp 600 Plätzen. Das Projekt wurde nun bei einer Bürgerversammlung vorgestellt worden. Dabei kritisierten Anwohnerinnen und Anwohner, dass sie erst spät über die Planungen informiert worden seien. Die Sozialbehörde verwies auf die angespannte Lage in den Unterkünften, die fast völlig belegt sind. Seit Jahresbeginn sind in Hamburg mehr als 11.000 Asylsuchende und Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine neu registriert worden.

