Mehrere Verletzte bei Messerattacken in Hamburg Stand: 01.08.2021 08:08 Uhr In Hamburg hat es am Wochenende mehrere Messerattacken gegeben, bei denen Menschen schwer verletzt wurden. In zwei Fällen ermittelt jetzt die Mordkommission.

Sehr schwer verletzt wurde ein 24-jähriger Mann in der Nacht zum Sonntag am S-Bahnhof Mittlerer Landweg in Billwerder, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er wurde in den Oberkörper gestochen und von der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Sein ebenfalls 24 Jahre alter Kontrahent erlitt leichte Schnittverletzungen an den Händen. Die Ursache für die Auseinandersetzung um kurz nach Mitternacht ist noch unklar.

Streit in Flüchtlingsunterkunft

Zuvor waren Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot in einer Flüchtlingsunterkunft im Bargkoppelweg in Rahlstedt. Dort gab es nach einem Streit ebenfalls Verletzte. Zwei Männer erlitten Schnittwunden, eine Frau kollabierte.

Attacke am Hauptbahnhof

Um kurz nach 2 Uhr kam es dann noch rund um den Hauptbahnhof zu zwei schweren Attacken. Ein Mann bekam einen Stich in den Bauch und wurde lebensgefährlich verletzt. Kurz darauf wurde einem Mann am Steindamm drei Mal in den Rücken gestochen.

AUDIO: Messerattacken in Hamburg (1 Min) Messerattacken in Hamburg (1 Min)

Messerstich vor UKE

Bereits am Sonnabendnachmittag war es vor dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 37-jähriger Mann wollte einen Streit zwischen einem Paar schlichten. Dabei wurde er mit einem Messer angegriffen und erlitt einen Stich in den Oberschenkel.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.08.2021 | 08:00 Uhr