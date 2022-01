Mehr als 10.000 Baugenehmigungen: Hamburg schafft Ziel doch noch

Baugenehmigungen: Hamburg schafft 10.000er-Ziel doch noch Stand: 05.01.2022 17:16 Uhr Das Ziel war im Corona-Jahr 2021 schwer zu erreichen, doch Hamburg hat erneut mehr als 10.000 Baugenehmigungen geschafft. Diese Zielmarke hatten Senat, Bezirke und Bauwirtschaft vor Jahren vereinbart.

Hamburgs "Bündnis für das Wohnen" hat einen Schlussspurt hingelegt. Vor drei Monaten waren nur 5.500 neue Wohnungen genehmigt, das angestrebte Ziel schien erstmals seit fünf Jahren in Gefahr. Doch im letzten Quartal boomten die Anträge, so dass Silvester 10.207 Baugenehmigungen in den Büchern der Stadt standen.

Teures Bauen, knappe Materialien

"Das 'Bündnis fürs Wohnen' ist ein Erfolgsmodell", erklärte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). "Seine Arbeit trägt dazu bei, dass es für die Menschen in Hamburg wieder leichter wird, eine passende Wohnung zu finden." Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) verwies auf die angespannte Lage im Baugewerbe: "Die Baustoffpreise haben massiv angezogen, für manche Materialien bestehen Rohstoffknappheit und Lieferengpässe. Die Pandemie hat obendrein zu Verzögerungen in Planungsprozessen und Zurückhaltungen bei Investoren geführt."

AUDIO: Mehr als 10.000 Baugenehmigungen geschafft (1 Min) Mehr als 10.000 Baugenehmigungen geschafft (1 Min)

Die meisten Genehmigungen in Wandsbek

Die meisten Wohnungen genehmigte der Bezirk Wandsbek mit rund 2.100, gefolgt von Nord mit knapp 2.000. Ausgerechnet die Gebiete, in denen die Stadtentwicklungsbehörde selbst genehmigt - beispielsweise in der Hafencity - verpassten die Zahl mit nur 290 Baugenehmigungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.01.2022 | 17:00 Uhr