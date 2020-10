Stand: 11.10.2020 12:05 Uhr Maskenpflicht in Hamburg: Das sollten Sie wissen

Seit Ende April gilt in Hamburg in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens eine Maskenpflicht. Hier finden Sie Informationen rund um das Thema Mund-und-Nasen-Bedeckung.

Wo muss die Maske aufgesetzt werden?

Die Masekenpflicht gilt Im Einzelhandel, auf Wochenmärkten, im öffentlichen Nahverkehr, in allen öffentlichen Gebäuden, in der Gastronomie für die Beschäftigten sowie bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Darüber hinaus muss ein Mund-Nasen-Schutz bei Demonstrationen und auch dort, wo es auf Hamburgs Straßen und Plätzen eng wird, getragen werden. Die Stadt Hamburg hat im Internet eine Liste veröffentlicht, auf der die jeweils betroffenen Straßen und Plätze zu sehen sind.

Wer muss eine Maske tragen?

Alle. Ausgenommen von der Pflicht sind Kinder, die jünger als sieben Jahre alt sind. Auch Menschen, die aufgrund von gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder einer Behinderung keine Maske tragen können, brauchen keine Nasen- und Mundbedeckung zu tragen.

Was gilt denn überhaupt als Maske?

Bei der Maskenpflicht geht es um Stoffmasken, sogenannte Community-Masken, die Mund und Nase bedecken. Das können auch selbst genähte Masken sein, Schals oder Tücher, die über Mund und Nase gewickelt werden. Natürlich sind auch gekaufte OP-Masken oder Masken aus dem Baumarkt erlaubt. Medizinische Masken, also FFP2- und FFP3-Masken sollten dem medizinischen Personal überlassen werden.

Woher bekomme ich eine Maske?

Viele Textilhersteller und Online-Shops bieten in ihrem Sortiment mittlerweile Stoffmasken an. Auch bei Schneidern und Schneiderinnen oder Modegeschäften können Sie Masken erwerben. Auch in Apotheken, Baumärkten sowie in Supermärkten, Tankstellen und Drogerien gibt es Masken.

Wie nähe ich mir selbst eine Maske?

Im Internet kursieren zahlreiche Anleitungen für das Nähen von Masken. Auch die Kostümabteilung des NDR näht in diesen Zeiten Masken, die Vorlage dazu finden Sie hier:

Was ist bei der Hygiene beachten?

Vor dem Anlegen der Maske sollten die Hände gewaschen werden. Die Innenseite der Maske sollte nicht berührt werden. Die Maske soll Mund und Nase bedecken und eng anliegen. Ist die Maske durchfeuchtet, muss sie gewechselt werden. Zellulose-Masken müssen bei Durchfeuchtung entsorgt werden. Stoffmasken sollte man nach dem Tragen am besten bis zum Waschen in einer luftdichten Plastiktüte verwahren. Waschen kann man die meisten Stoffmasken bei 60 Grad in der Waschmaschine. Oder man kocht die Masken aus oder legt sie bei etwa 70 Grad für eine halbe Stunde in den Backofen. Auch mit dem Bügeleisen lassen sich die Viren abtöten, so Virologe Christian Drosten.

Wie soll die Maskenpflicht kontrolliert werden?

Einzelhandel und Verkehrsanbieter müssen laut Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) auch darauf achten, dass die Maskenpflicht eingehalten werde. Das Nicht-Tragen der Masken kann als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden, es können also Bußgelder verhängt werden. Diese haben eine Mindesthöhe von 150 Euro.

