Stand: 20.01.2025 13:38 Uhr "Letzte Generation": Frau muss wegen Blockadeaktion Geldbuße zahlen

Vor eineinhalb Jahren haben Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutz-Gruppe "Letzten Generation" am Bahnhof Dammtor in Hamburg eine Straße blockiert. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Am Montag musste sich deshalb eine 37-Jährige vor dem Hamburger Amtsgericht verantworten. Das Ergebnis: Das Verfahren wird gegen die Zahlung einer Geldbuße eingestellt. Die Frau muss 1.200 Euro an einen Umweltschutz-Topf zahlen. Wenn sich die Frau aber noch einmal auf eine Straße setze, um sie zu blockieren, müsse sie mit einer Verurteilung rechnen, so die Richterin.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.01.2025 | 13:00 Uhr