Stand: 03.02.2020 11:32 Uhr - NDR 90,3

Kreuzfahrt-Reedereien lassen China-Reisende stehen

Ein Coronavirus-Ausbruch an Bord mit Tausenden Passagieren auf engem Raum: Das ist momentan das Horror-Szenario in der Kreuzfahrt-Branche. Erst vergangene Woche war die "Costa Smeralda" festgesetzt worden, weil es bei einem chinesischen Paar den Verdacht auf eine Erkrankung gab - zum Glück war es ein Fehlalarm.

Verband CLIA trifft Entscheidung

Ab sofort aber dürfen Gäste aller Reedereien des Kreuzfahrtverbands CLIA, zu dem auch die Hamburger Reederei TUI Cruises gehört, gar nicht mehr an Bord, wenn sie in den vergangenen 14 Tagen in China waren. Auch eine Durchreise Chinas, etwa um einen Abfahrtshafen in der Nähe zu erreichen, reicht zum Ausschluss. Zum Verband CLIA zählen unter anderem auch die Anbieter AIDA Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard Lines, Hapag-Lloyd Cruises, MSC Kreuzfahrten und Norwegian Cruise Line (NCL).

Die Maßnahmen gelten auch für Crewmitglieder - was ein Problem besonders für viele Bord-Wäschereien darstellt, weil diese traditionell von Chinesen gemanagt werden.

Coronavirus: Kreuzfahrt-Reedereien reagieren NDR 90,3 - 03.02.2020 12:00 Uhr Reedereien wie die Hamburger TUI Cruises ziehen Konsequenzen nach dem Coronavirus-Ausbruch: Wer in den vergangenen zwei Wochen in China unterwegs war, darf nicht an Bord. Markus Lobsien berichtet.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auf Wunsch Gesichtsmasken

Sämtliche Fahrten von und nach China sind schon länger gestrichen. Reedereien wie MSC oder NCL checken ankommende Gäste mit kontaktlosen Fieber-Thermometern vor dem Einsteigen. Liegt der Wert über 38 Grad heißt das: keine Reise. TUI Cruises aus Hamburg bietet Urlaubern auf der "Mein Schiff 6", die gerade in Südostasien unterwegs ist, auf Wunsch Gesichtsmasken an.

Sollte es doch Erkrankungen auf einem Schiff geben, werden die Betroffenen sofort isoliert - so wie das bei der Costa Smeralda auch schon gehandhabt wurde.

Coronavirus: Fragen und Antworten Visite - 28.01.2020 20:15 Uhr Wie groß ist in Deutschland die Gefahr, sich mit dem Coronavirus zu infizieren? Wird es einen Impfstoff geben? Und was schützt vor Infektionen? Der Virologe Dr. Jonas Schmidt-Chanasit informiert.







3,52 bei 21 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.02.2020 | 12:00 Uhr