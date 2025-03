Stand: 05.03.2025 19:00 Uhr Innocentiapark: Mann fasst Mann mit Schreckschusswaffe

Die Polizei ist am Mittwochvormittag mit einem Großaufgebot im Innocentiapark in Harvestehude angerückt. Zwei Zeugen hatten dort Schüsse gehört. Im Park griffen die Einsatzkräfte einen 36-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe auf. Ein Amtsarzt wies den Mann später in die Psychiatrie ein.

