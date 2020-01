Stand: 16.01.2020 14:00 Uhr - NDR 90,3

In Hamburg drohen neue Diesel-Fahrverbote

Auf Auto- und Lastwagenfahrer kommen in Hamburg möglicherweise neue Fahrverebote zu. Wegen zu hoher Stickoxid-Werte könnten weitere wichtige Verkehrsachsen für ältere Dieselfahrzeuge gesperrt werden. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hatte erfolgreich gegen die Stadt geklagt - am Donnerstag wurde die schriftliche Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts veröffentlicht.

Beschränkungen in der Habichtstraße?

Unverzüglich müsse Hamburg den Luftreinhalteplan von 2017 fortschreiben, heißt es in dem Urteil. In der rund 100 Seiten umfassenden Begründung machen die Richter der Stadt auch gleich einige klare Vorgaben - und rügen die Umweltbehörde, die den Plan ausgearbeitet hat. Konkret geht es um die Stickoxid-Belastung etwa in den Bereichen Habichtstraße sowie dem Straßenkomplex Högerdamm, Spalding- und Nordkanalstraße. Es sei rechtswidrig, dass die Stadt dort angesichts der Überschreitung der Grenzwerte keine Fahrverbote für ältere Diesel festgelegt hat.

Hamburgs Autofahrern drohen weitere Fahrverbote NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 16.01.2020 14:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Die Umweltschutzorganisation BUND hatte erfolgreich gegen die Stadt Hamburg geklagt - nun liegt die schriftliche Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts vor. Dietrich Lehmann berichtet.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Diese sind laut Oberverwaltungsgericht das geeignetste Mittel, damit die Luft sauberer wird. Die Richter fordern die Stadt auch auf, Fahrverbotszonen zu prüfen, um zu verhindern, dass Autos und Lastwagen auf benachbarte Straßen ausweichen.

Senat muss entscheiden

Ob tatsächlich Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge erlassen werden, müsse der Senat entscheiden, heißt es in der Urteilsbegründung. Grundlage hierfür müssten von der Stadt zu erstellenden Immissionsprognosen sein, die auf aktuellen Daten beruhen müssen. Unklar ist noch, wie die Stadt nun auf das Urteil reagiert. Laut Oberverwaltungsgericht ist Revision möglich, über die dann das Bundesverwaltungsgericht entscheiden müsste.

Videos 02:23 NDR 90,3 Darum geht's: Diesel-Fahrverbot NDR 90,3 In Hamburg gelten seit 2018 die ersten Diesel-Fahrverbote. Doch was bedeutet das konkret? Und bringen die Fahrverbote auch wirklich das gewünschte Ergebnis? Video (02:23 min)

Bislang zwei Straßenabschnitte betroffen

Hamburg hatte zum 1. Juni 2018 als erstes Bundesland zwei sogenannte Durchfahrtsbeschränkungen für ältere Dieselfahrzeuge zur Reduzierung der Stickoxidbelastung in der Luft in Kraft gesetzt. Für ältere Diesel-Pkw und -Lkw gilt das Fahrverbot auf knapp 600 Metern in der Max-Brauer-Allee und, auf 1,6 Kilometern in der Stresemannstraße - dort jedoch nur für ältere Lastwagen. Für Anwohner und Anlieger gibt es umfangreiche Ausnahmen.

Karte: Hier gelten die Fahrverbote für Dieselfahrzeuge

Weitere Informationen Diesel-Fahrverbote: Kerstan stellt Ende in Aussicht Hamburgs Umweltsenator hat ein mögliches Ende der Diesel-Fahrverbote angekündigt. Ihretwegen sei die Luft sauberer geworden. Die Straßen könnten in zwei bis vier Jahren freigegeben werden. (31.05.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.01.2020 | 14:00 Uhr